Kuşadası’nın kahramanları ölümsüzleşti

Alacamescit Mahallesi’nde yer alan Adalızade Mezarlığı’nın karşısındaki 1200 metrekarelik alan üzerinde yapımı tamamlanan parkta Çanakkale Savaşı’nda yaşamını yitiren 85 Kuşadalı şehidin isimlerinin yazılı olduğu bir anıt ile elinde Türk bayrağı taşıyan bir asker heykeli yer alıyor. Çocuk oyun grubu, oturma grubu ve yürüyüş yollarının da bulunduğu parkın açılışında konuşan Kaymakam Sadettin Yücel, “Tarihin tekerrür etmemesi içen milli değerlerimizi olması gerektiği biçimde hatırlamamız büyük önem taşıyor. Bu noktada başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm şehitlerimize ve gazilerime hürmetlerimizi sunuyoruz” dedi.



‘Değerlerimizi yaşatıyoruz’



Başkan Ömer Günel, “Topluma mal olmuş, kentimiz ve ülkemiz için önemli ve değerli isimleri parklarımızda yaşatarak ölümsüzleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Kurtuluş kutlamalarında ise pandemi nedeniyle resmi tören ve esir kız çocuğunu kurtarma temsili yapılmazken, Yücel ve Günel tarafından Hükümet Konağı’na Türk bayrağı asıldı, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Günel, “7 Eylül’ü yaratan kahramanların emanetlerine sahip çıkmak için durmaksızın çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.