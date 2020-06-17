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    17.06.2020 - 07:00 |

    Kutlama ve teşekkür

    Milas Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Tiryaki, ilçenin ilk özel hastanesi olan Özel İzan Sağlık Hastanesi’nin 13. yaşını kutladı.

    Kutlama ve teşekkür

    Milas Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Tiryaki, ilçenin ilk özel hastanesi olan Özel İzan Sağlık Hastanesi’nin 13. yaşını kutladı. CHP İlçe Başkanı İlgin Göktepe ile Başhekim Opr. Dr. İbrahim Özman’ı ziyaret eden Tiryaki, sosyal medyadan bölge halkını korona konusunda bilinçlendiren kuruma teşekkür etti.Özmen de son 60 günde hiç pozitif vakaya rastlamadıklarını belirtti.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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