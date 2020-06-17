Kutlama ve teşekkür

Milas Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Tiryaki, ilçenin ilk özel hastanesi olan Özel İzan Sağlık Hastanesi’nin 13. yaşını kutladı. CHP İlçe Başkanı İlgin Göktepe ile Başhekim Opr. Dr. İbrahim Özman’ı ziyaret eden Tiryaki, sosyal medyadan bölge halkını korona konusunda bilinçlendiren kuruma teşekkür etti.Özmen de son 60 günde hiç pozitif vakaya rastlamadıklarını belirtti.