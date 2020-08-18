Labranda yenilendi

Milas Belediyesi’ne ait ve ilçe için önemli yere sahip Labranda marka su fabrikası yeni teknolojik ekipmanla yenilenerek üretime başladı. İhaleyi kazanan EKTAM Firması, 20 milyon liralık sözleşme imzalanmış ve çalışmalar başlatılmıştı. Daha önceki yıllarda sadece 0.5 litre, 1.5 litre, 5 litre ve 19 litrelik damacana su üreten fabrika, yapılan teknolojik yatırım ile 0.33 litre ve 1 litrelik yeni şişelerin yanında barda su da üretebiliyor. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Labranda, Milas’ın sembollerinden. 4 kaynaktan gelen suyumuz var. Eski siteme göre saatte 3 bin 500 adet üretim yapıyorduk. Şimdi en az 6 kat arttı. Hedefimiz, Labranda su markasını ulusal ve uluslararası piyasada tanıtmak” diye konuştu.