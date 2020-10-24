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    24.10.2020 - 07:00 | | DHA

    Laodikya’ya 2 milyon lira

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Laodikya Antik Kenti Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portiği’nin kuzey bölümü kısmi restorasyon projesi yapım işiyle ilgili olarak Pamukkale Üniversitesi Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile protokol imzaladı.

    Laodikya’ya 2 milyon lira

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Laodikya Antik Kenti Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portiği’nin kuzey bölümü kısmi restorasyon projesi yapım işiyle ilgili olarak Pamukkale Üniversitesi Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile protokol imzaladı. Başkan Örki, protokol kapsamında kazı çalışmalarına 2 milyon 200 bin lira destek vereceklerini söyledi. 

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