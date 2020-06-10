Laodikya’ya dezenfekte

Yeni normal döneme geçişle beraber yeniden binlerce turisti ağırlayacak Laodikya Antik Kenti, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Özel koruyucu kıyafetler giyen yedi kişilik ekip, antik kent içerisinde yer alan kazı evi, dinlenme ve çalışma alanları, toplantı salonları ile Kutsal Haç Kilisesi’ni de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı ürünlerle dezenfekte etti.