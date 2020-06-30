BİST115.8430.00EURO7.70-0.04USD6.850.00ALTIN390.860.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Lezzet ve eğlence Bi Nevi Çatı'da
    ABONE OL
    30.06.2020 - 07:00 |

    Lezzet ve eğlence Bi Nevi Çatı'da

    Alaçatı Köyiçi'nde hizmet veren Bi Nevi Çatı, doğal ve hijyenik bir ortamda konuklarını ağırlıyor.

    Lezzet ve eğlence Bi Nevi Çatı'da

    Alaçatı Köyiçi'nde hizmet veren Bi Nevi Çatı, doğal ve hijyenik bir ortamda konuklarını ağırlıyor. Botanik bahçeye benzeyen ve palmiyelerle çevrili Club Baba bünyesinde bin 500 metrekarelik doğal bir ortamda özel lezzetlerin sunulduğu mekanda, misafir kapasitesi de yarı yarıya düşürüldü. Deneyimli işletmeci Volkan Güler, eğlence sektöründe farklı bir konseptle hizmet verdiklerini dile getirdi, "Müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Hijyen kurallarına son derece dikkat ediyoruz ve kadromuzda uzman dezenfekte ekibi bulunduruyoruz. Lezzeti ve eğlenceyi harmanlıyor ve kaliteden ödün vermeden misafirlerimizi sezon boyu ağırlamak istiyoruz" dedi. Güler, Bi Nevi Çatı'da yurtiçi ve yurtdışından ünlü DJ'leri de ağırlayacaklarını kaydetti.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Parkinson’un sırlarının peşinde

    Parkinson’un sırlarının peşinde

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Tümördeki mutasyon önceden öğrenilecek

    Tümördeki mutasyon önceden öğrenilecek

    Sıradaki Haber