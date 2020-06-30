Lezzet ve eğlence Bi Nevi Çatı'da

Alaçatı Köyiçi'nde hizmet veren Bi Nevi Çatı, doğal ve hijyenik bir ortamda konuklarını ağırlıyor. Botanik bahçeye benzeyen ve palmiyelerle çevrili Club Baba bünyesinde bin 500 metrekarelik doğal bir ortamda özel lezzetlerin sunulduğu mekanda, misafir kapasitesi de yarı yarıya düşürüldü. Deneyimli işletmeci Volkan Güler, eğlence sektöründe farklı bir konseptle hizmet verdiklerini dile getirdi, "Müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Hijyen kurallarına son derece dikkat ediyoruz ve kadromuzda uzman dezenfekte ekibi bulunduruyoruz. Lezzeti ve eğlenceyi harmanlıyor ve kaliteden ödün vermeden misafirlerimizi sezon boyu ağırlamak istiyoruz" dedi. Güler, Bi Nevi Çatı'da yurtiçi ve yurtdışından ünlü DJ'leri de ağırlayacaklarını kaydetti.