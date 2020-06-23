Lezzet ve eğlenceyi bir araya getirdiler

Alaçatı Köyiçi’nde botanik bir bahçeye benzeyen ve palmiyelerle çevrili Club Baba bünyesinde hizmet veren, Bi Nevi Çatı birbirinden lezzetli yemekleri ve eğlenceli sürprizlerle konuklarını ağırlıyor. Bin 500 metrekarelik mekanda, sosyal mesafe kurallarına uygun servis yapılıyor. İşletmeci Volkan Güler, “Lezzeti ve eğlenceyi harmanlıyor ve kaliteden ödün vermeden konuklarımızı ağırlamak istiyoruz” dedi.