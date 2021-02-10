Lezzetli şenlik

Evde Ot Şenliği, Alaçatı’yı evlere getiriyor. Alaçatı mutfağının en lezzetli ot yemeklerinin video, fotoğraf ve tarifleri, mart ayı sonuna kadar, @evdeotsenligi ve @alacatiturizmdernegi hesaplarından Türkiye ile paylaşılacak.

Evde Ot Şenliği’ni başlatan Alaçatı Turizm Derneği Üyesi Zeynep Boneval, “Alaçatı ve civar köylerde yaşayan, eli kaşık tutan, mutfak sevdalısı herkesi, online olarak mutfaklarına davet ediyoruz. Alaçatı’nın lezzet kültürünü hep birlikte Türkiye’ye yansıtalım” dedi. Dernek Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise, çekilecek birer dakikalık videolarla Türkiye’yi online olarak Alaçatı mutfaklarına misafir edeceklerini belirtti.

Nesilden nesile

“İnsanlar bu tarifleri ilerde çocuklarına, torunlarına aktaracak. Lezzetlerimiz dilden dile, nesilden nesile yayılacak” diyen Bayraktaroğlu, “Etkinlikle, Alaçatı’da gastronomiyi ön plana çıkarıp turizmde pazar çeşitliliğini artırmayı da hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.