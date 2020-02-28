Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Yaşam Orak, Çukurova Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Okuduğu alanda kısa süre çalıştıktan sonra asıl istediğinin bu olmadığını farketti. En büyük hobisi yemek yapmak, yeni işi oldu. Kebaptan, şırdana kadar içinde pek çok yemeği içinde bulunduran, insanların kahvaltıda ciğer yediği Adana’da diyet mucizesine imza attı. Gördüğü yoğun talep karşısında işlere yetişemeyen Orak, eşinin işi sebebiyle Adana’daki yeri kapatıp, İzmir’e yerleşti. Burada her şeye sıfırdan başladı, yeni diyet yemekler atölyesi ‘Lezzetli Yaşam’ı kurdu. Eve servis diyet yemekleri dönemini başlatan Orak, Lezzetli Yaşam Kampı’yla da her şeyi yiyerek sağlıklı beslenmenin sırrını anlattı.

- Lezzetli Yaşam serüveni nasıl başladı?

Yemek benim her zaman en büyük hobimdi, güzel masalar kurmaktan zevk alırdım. Sonra kendi evimde yemekler yapıp, insanlara özel mönüler hazırlayarak bu işe başladım. Herkes elimin lezzetinin iyi olduğunu söylerdi. Bi yer açmamı istediler ancak Adana’daydık ve zaten yemek için çok fazla yer olan bir şehirdeydik. Farklı bir şey yapmam gerekiyordu. Ben de diyet yemekler yapmaya başladım. Başlangıçta tek öğün veriyordum.

- Peki Adanalıların diyet yemeklerine tepkileri nasıl oldu?

Bu fikir ilk çıktığında bana, “Delirdin mi, diyet yemekleri Adana’da olmaz” diyenler vardı. Ancak ben inandım ve beklediğimden çok daha fazla ilgi gördüm. İlk zamanlar çok fazla erkek vejeteryan üyem oldu.

- Daha önce Adana’da diyet yemekleri yapan başka yer yok muydu ?

Hayır yoktu. Diyet yemekleri yapan ilk yeri ben açtım. Evde başlamıştım bu işe ancak o kadar çok talep oldu ki ev yetmedi. Bir dükkan devraldık ve kendi atölyemizi açtık. Öğle yemeği için gelenler oldu, diyet yapanlar gelmeye başladı.

- Kaç yıl oldu siz bu işe başlayalı?

Dokuz senedir bu işi yapıyoruz. Bundan 10 yıl önceye kadar diyet yemekleri olayı hiç yoktu. Ben diyet işine 6 yıl önce tek öğünlük paketle başladım. Bir gecede karar verip 5 öğünlük sisteme geçtim.

- ‘Beş öğünlük sistem’ nasıl işliyor?

Bu sistem sabah, öğle, akşam ve iki ara öğünden oluşuyor. İnsanların gün içerisinde 5 öğün yiyecekleri yemeği kapılarına kadar getiriyoruz. Yani bütün gün ne yiyeceğinizi belirliyoruz. Diyetisyenimiz var, onunla birlikte bir mönü hazırlayıp bunu size günlük olarak teslim ediyoruz.

- Lezzetli Yaşam’ın İzmir’le tanışması nasıl oldu?

Eşimin işi nedeniyle İzmir’e taşındık. Herşeye sıfırdan başladım. Boşta durmayı hiç sevmem, hemen işe koyuldum. Karşıyaka’da Atakent’te tekrar mutfak kurdum.

- Adana’nın lezzetlerini diyet yemeklerine yansıtıp o lezzetleri de İzmir’e taşıdığınızı düşünüyor musunuz?

Evet, düşünüyorum. Aslen Tarsusluyum, ancak Adana kültürü aldım, Antep’te büyüdüm. Bu kadar çok şehir olunca, kendimin bir kent mutfak kültürüne sahip olduğunu sanmıyordum. Ancak sonra baktım ki aslında ben, tüm bu şehirlerin kültürüne sahiptim ve beni ben yapan da bu oldu, tüm kültürleri harmanladım.

- Nasıl bir harmanlamadan bahsediyoruz, neler yapıyorsunuz?

Her şeyi yapıyoruz. Mesela ekşili köfte. Diyet yemekleri yapan yerler genelde sadece ızgara köfte yaparlar. Biz klasik tatları diyete döktük. Lahmacun da yapıyoruz, kebapta yapıyoruz.

- Sistem nasıl işliyor?

Biz Türkiye’nin en geniş üreten firmasıyız. Günlük 150 pakete ulaştık. Genelde bu tür firmalar yalnızca tek bir şeye yöneliyor. Mesela detoks firmaları var, fitness için özel hazırlayan firmalar var ama biz bunların hepsini içimizde barındırıyoruz. Kişiye özel iş yapılıyor.

Kantin uygulaması

- Peki, diyet mi yoksa sağlıklı beslenme mi? Hangisi doğru?

Aslında diyet kelimesi Avrupa’da literatürden tamamen kaldırıldı, sağlıklı beslenme olarak geçiyor. Biz de biraz ona dikkat çekmek istiyoruz. “Bu bir süreç değil, ulaşılmaz değil. Yalnızca bir süreliğine yaptım bitti olmasın, yaşam biçimi haline gelebilir” demek istiyoruz. İnsanlara sağlıklı beslenmek ulaşılamaz değil demeye çalışıyoruz.

- Fiyatlar nasıl?

Aslında mutfak masrafından bile daha ucuza geliyor. Bir kuru fasulye pişir, üç gün ye olayı bitiyor. Yemek yemek keyifli hale geliyor.

- Lezzetli Yaşam Kampı büyük ilgi görüyor. Kampta neler var?

Koşuşturmalarımızdan, her şeyden uzaklaşacağımız bir ortam yarattık. Birileri senin için her şeyi düşünüyor.

- Peki yeni bir uygulamanız olacak mı?

Bir de kantin uygulamasına başlıyoruz. Günlük koşuşturma içerisinde uzun uzun sipariş bekleme dönemine son vermek istedik, ‘yemeğini al git’ konseptiyle yola çıktık. Mart başında Withco’da başlamayı hedefliyoruz.

- İzmir’de başka neler yapacaksınız?

Artık başka talepleri de karşılayabilecek durumdayız. Catering bunlardan biri. Artık konsept catering yapacağız. İzmirliler de bu yönde bir talep var.