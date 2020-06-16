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    HaberlerEge Haberleri ‘Lige hazırız’
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    16.06.2020 - 07:00 |

    ‘Lige hazırız’

    Altınordu, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı kümede kalma mücadelesi veren 1 basamak ve 6 puan altındaki Boluspor’u yenerek iyice rahatlamak istiyor.

    ‘Lige hazırız’

    Altınordu, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı kümede kalma mücadelesi veren 1 basamak ve 6 puan altındaki Boluspor’u yenerek iyice rahatlamak istiyor. İzmir temsilcisi, korkulu rüya görmemek için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Kırmızı lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Bizim için olduğu kadar onlar için de kritik bir müsabakaya çıkacağız. Lige hazırız. Kazanamasak bile kaybetmemek de önemli. Bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz” diye konuştu.

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