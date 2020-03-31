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    HaberlerEge Haberleri ‘Ligler iptal olmamalı’
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    31.03.2020 - 07:00 |

    ‘Ligler iptal olmamalı’

    Liglerin erteleme kararı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gerekli talimatları beklediklerini belirten Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, karar her ne olursa olsun yollarına Teknik Direktör Yılmaz Vural ile devam edeceklerini belirtti.

    ‘Ligler iptal olmamalı’

    Liglerin erteleme kararı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gerekli talimatları beklediklerini belirten Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, karar her ne olursa olsun yollarına Teknik Direktör Yılmaz Vural ile devam edeceklerini belirtti. Liglerin erteleme tarihiyle ilgili konuşan Karabulut, son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının oynatılmasının yanlış olduğunu söyledi. Karabulut, “Öncelikle devletimizin aldığı karara saygı duyuyorum. Geç kalmadı ancak biz, Erzurum ile olan maçımızı seyircisiz oynadık. O hafta da maçlar ertelenebilirdi. Ligler bu haliyle tescil olmaz, olamaz. TFF 1. Lig’de zirve yarışında puanlar birbirine çok yakın. İleride nasıl bir süreç izleyeceğiz bilmiyorum ama eninde sonunda ligler devam etmeli” dedi.

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