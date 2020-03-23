‘Limanlarda trafik neden devam ediyor?’

Yurtdışı ticaretine en fazla açık olan şehirlerden biri İzmir’in milletvekili olarak liman ve gümrüklerde alınan tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunu belirten Serter, “Sadece havayollarında değil deniz yollarında da alınacak önlemler var. İzmir’in başta Alsancak Limanı olmak üzere Aliağa, Çandarlı, Çeşme limanlarında süregelen trafiğin durdurulması veya acilen gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir. İzmir’in ve Türkiye’nin yurtdışına açılan en önemli kapıları olan limanlarında çalışan onbinlerce çalışanı ve ailelerini tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok. Bu limanlar gerekli önlemler alınmadığı takdirde kapatılmalı” dedi.