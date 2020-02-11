Liseli girişimciler fikirlerini yarıştırdı

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), öğrencilere, eğitimcilere ve destekçilere girişimcilik ruhu aşılayan ve becerilerini geliştiren, yenilikçi bir girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge Türkiye finaline ev sahipliği yaptı. Lise öğrencilerinin fikirlerini bir üst seviyeye çıkararak 100 bin dolar ödül ve kaynak sunan yenilikçi bir girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge Türkiye finalinde konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, yarışmanın dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme olanağı sunduğunu dile getirdi.

‘Güçlü bir köprü’

Teknopark, sanayi bölgesi ve insan kaynağının İzmir’e fırsatlar sunduğunu kaydeden Mustafa Aslan, “Katma değeri yüksek yatırımları, girişimcilik açısından öncülüğü, teknoloji üssü olmak üzere yaptığı yatırımları ve girişimleri ile İzmir, Türkiye’nin yükselen yıldızı olarak yerini almaktadır. EGİAD’ın Hazine Müsteşarlığı’na akredite olan Melek Yatırım Ağı EGİAD Melekleri de girişimci gençler ve genç yatırımcılar arasında güçlü bir köprü rolü oynamaktadır” dedi. l