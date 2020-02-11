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    HaberlerEge Haberleri Liseli girişimciler fikirlerini yarıştırdı
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    11.02.2020 - 07:00 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    Liseli girişimciler fikirlerini yarıştırdı

    EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), öğrencilere, eğitimcilere ve destekçilere girişimcilik ruhu aşılayan ve becerilerini geliştiren, yenilikçi bir girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge Türkiye finaline ev sahipliği yaptı.

    Liseli girişimciler fikirlerini yarıştırdı

    EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), öğrencilere, eğitimcilere ve destekçilere girişimcilik ruhu aşılayan ve becerilerini geliştiren, yenilikçi bir girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge Türkiye finaline ev sahipliği yaptı. Lise öğrencilerinin fikirlerini bir üst seviyeye çıkararak 100 bin dolar ödül ve kaynak sunan yenilikçi bir girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge Türkiye finalinde konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, yarışmanın dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme olanağı sunduğunu dile getirdi.

    ‘Güçlü bir köprü’

    Teknopark, sanayi bölgesi ve insan kaynağının İzmir’e fırsatlar sunduğunu kaydeden Mustafa Aslan, “Katma değeri yüksek yatırımları, girişimcilik açısından öncülüğü, teknoloji üssü olmak üzere yaptığı yatırımları ve girişimleri ile İzmir, Türkiye’nin yükselen yıldızı olarak yerini almaktadır. EGİAD’ın Hazine Müsteşarlığı’na akredite olan Melek Yatırım Ağı EGİAD Melekleri de girişimci gençler ve genç yatırımcılar arasında güçlü bir köprü rolü oynamaktadır” dedi. l 

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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