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    19.07.2020 - 00:02 |

    Liseye geçişte Derece farkı...

    Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası, 181 öğrenci 500 tam puan aldı.

    Liseye geçişte Derece farkı...

    1 milyon 600 bin öğrencinin ter döktüğü sınavda tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerden biri de Menderes’te bulunan Derece Koleji’nden çıktı. Önemli bir başarı elde eden Ömer Asaf Eser’i kutlayan Derece Koleji Kurucu Temsilcisi Ümit Ülkü, “Eser, Türkiye birincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda payı olan öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bizim Derece Koleji olarak amacımız sadece akademik başarı değil, aynı zamanda iyi bir vatandaş yetiştirmek. Bu zorlu şartlarda dahi başarı geleneğini bozmadık. Güçlü eğitim kadromuz ve öğrencilerimizin azmiyle LGS 2020’yi başarıyla geride bıraktık” diye konuştu.

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