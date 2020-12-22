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    HaberlerEge Haberleri LİYAKAT, 11’inci yaşını kutluyor
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    22.12.2020 - 00:04 |

    LİYAKAT, 11’inci yaşını kutluyor

    LİYAKAT, 11’inci yaşını kutluyor

    Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), 11. yılını kutladı. 2021’in “Dijitalleşme Yılı” olduğunu belirten LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi “Sosyal medya platformları üzerinden etkinliklerimizi, girişimcilerimiz için ise dijital eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Teknolojinin bizlere sağladığı tüm imkanlardan mümkün olduğunca yararlanıp yeni dünya düzenindeki yerimizi alacağız” dedi.

    Başarının sırrı

    Yola çıktıkları ilk günden beri bir çok güzel çalışmaya imza atıldığını söyleyen Eskinazi, “Başarımızın sırrı özverimizde, çabamızda, aidiyetimizde, dostluklarımızda, azmimizde ve en önemlisi ‘Birlikten güç doğar’ diyen sevgi dolu kalplerimizde saklı. Bu başarı hepimizin başarısı. İyi ki birlikteyiz” diye konuştu.

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