Lokantacılar umutlu

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, “Bizin sorunumuz kapatılmak, kapatılmamak değil. Bizim sorunumuz çözümsüz kalmak. Ara tatil başladı, insanlar kayak tesislerine akın etti, otellerde yer yok. Biz ise başından beri çözüm bekliyoruz. Bu konuda umut doluyuz. Esnaf dostu Cumhurbaşkanımızın, önerilerimizi dikkate alacağını düşünüyoruz” dedi. Salgının başlamasının ardından kendilerinden istenen tüm kurallara uyduklarını belirten Yenice, üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını, konunun yakın zamanda çözüme kavuşturulacağına inandığını ifade etti.