85,90BİST1.1270.00EURO9.730.60USD8.310.35ALTIN497.57-0.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri LÖSANTE, kırmızı beyaz
    ABONE OL
    30.10.2020 - 07:00 |

    LÖSANTE, kırmızı beyaz

    LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) ücretsiz tedavi hizmeti verdiği LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

    LÖSANTE, kırmızı beyaz

    LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) ücretsiz tedavi hizmeti verdiği LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Mücadeleci minikler gözlerini 29 Ekim sabahına açtıklarında katlarının tavanlarının bayrama özel kırmızı beyaz balonlarla kaplandığını gördü. Balonların uçlarından kendilerinin yaptığı ay-yıldız motiflerinin sallandığını fark eden LÖSEV’li çocuklar, 29 Ekim’e özel mönüyle kahvaltılarını yaptı. Cumhuriyet Gazetesi 29 Ekim 1936 nüshasını postacı rolündeki bir arkadaşlarının elinden alan minikler, hastane koridorlarını ‘Yaşasın Cumhuriyet’ haykırışlarıyla inletti.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Zeynep'in ölümüne sebep olan şoför kendini böyle savundu!

    Son dakika... Zeynep'in ölümüne sebep olan şoför kendini böyle savundu!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

    30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

    Sıradaki Haber