LÖSANTE, kırmızı beyaz

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) ücretsiz tedavi hizmeti verdiği LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Mücadeleci minikler gözlerini 29 Ekim sabahına açtıklarında katlarının tavanlarının bayrama özel kırmızı beyaz balonlarla kaplandığını gördü. Balonların uçlarından kendilerinin yaptığı ay-yıldız motiflerinin sallandığını fark eden LÖSEV’li çocuklar, 29 Ekim’e özel mönüyle kahvaltılarını yaptı. Cumhuriyet Gazetesi 29 Ekim 1936 nüshasını postacı rolündeki bir arkadaşlarının elinden alan minikler, hastane koridorlarını ‘Yaşasın Cumhuriyet’ haykırışlarıyla inletti.