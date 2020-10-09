09.10.2020 - 07:00 |
‘Lotus’a İran ve İspanya’dan davet
İzmirli sinema ve fotoğraf tutkunlarına proje yapım ve eğitim desteği veren Bornova Belediyesi Film Ofisi’nin katkılarıyla çekilen ‘Lotus’ filmi, İspanya ve İran’da düzenlenen festivallerden davet aldı.
İzmirli sinema ve fotoğraf tutkunlarına proje yapım ve eğitim desteği veren Bornova Belediyesi Film Ofisi’nin katkılarıyla çekilen ‘Lotus’ filmi, İspanya ve İran’da düzenlenen festivallerden davet aldı. Film, 5-7 Kasım günlerinde İran’da düzenlenecek ‘Gilak Uluslararası Film Festivali’ seçkisinde yer alacak; 14-15 Kasım günlerinde İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşecek 4. BCN Fantastik Filmler Festivali’nde Bilim-Kurgu Kategorisi’nde yarışacak.