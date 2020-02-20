‘Maçlar sahada oynanır ve sahada kazanılır’

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 26 Ocak’ta oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası siyah beyazlıların kural hatası iddiasıyla karşılaşmanın tekrar edilmesine yönelik başvurusunu red etmesinin ardından süren tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş’ı galibiyetlerine saygı duymaya davet eden Papatya, “Her zaman dediğimiz gibi maç sahada kazanılır. Bizim oynadığımız karşılaşma da sahada oynanmış ve bitmiştir. Bu süreçlerin bu kadar uzun sürmesi ve halen konuşuluyor olması çok anlamsız. Maçlar yeşil sahalarda oynanır ve sonunda hakem düdüğü çalar, iş biter. Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık saygı duyulmasını istiyoruz” dedi.