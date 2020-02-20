20.02.2020 - 07:00 |
‘Maçlar sahada oynanır ve sahada kazanılır’
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 26 Ocak’ta oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası siyah beyazlıların kural hatası iddiasıyla karşılaşmanın tekrar edilmesine yönelik başvurusunu red etmesinin ardından süren tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 26 Ocak’ta oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası siyah beyazlıların kural hatası iddiasıyla karşılaşmanın tekrar edilmesine yönelik başvurusunu red etmesinin ardından süren tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş’ı galibiyetlerine saygı duymaya davet eden Papatya, “Her zaman dediğimiz gibi maç sahada kazanılır. Bizim oynadığımız karşılaşma da sahada oynanmış ve bitmiştir. Bu süreçlerin bu kadar uzun sürmesi ve halen konuşuluyor olması çok anlamsız. Maçlar yeşil sahalarda oynanır ve sonunda hakem düdüğü çalar, iş biter. Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık saygı duyulmasını istiyoruz” dedi.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.