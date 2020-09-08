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    08.09.2020 - 00:00 |

    Madalyaya doymuyor

    Gaziemir Belediyesi sporcusu Rahime Tekin Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası ve İsmail Akçay Yol Koşusu’ndan dereceyle döndü

    Madalyaya doymuyor

    Gaziemir’in gururu

    Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı’nın sporcularından Rahime Tekin, katıldığı son iki müsabakadan üç madalyayla döndü. 4-5 Eylül günleri arasında düzenlenen Burhan Felek Atletizm Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde yapılan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda koşan Tekin, 800 metre koşusunda Türkiye şampiyonu oldu.

    Türkiye şampiyonu

    Yarışmada 1500 metre kategorisinde de koşan Tekin, bu kategoriyi de Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Turnuvada derecelere imza atan Tekin, ardından 12. İsmail Akçay Yol Koşusu’na katıldı. Şampiyon atlet, 6 Eylül’de düzenlenen 12.5 kilometrelik koşunun U20 kategorisinde mücadele etti. Yerli ve yabancı 205 atletin katıldığı koşuda Tekin, kadınlarda ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

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