Magandalara kötü haber

Türkiye’de yaşanan kazalar ve zaman zaman ölümlü olabilen kavgalara neden olan trafik magandalarına karşı caydırıcı cezaların olmaması, sık sık benzer olayların yaşanmasına neden oluyor. Para cezalarının yetersiz kaldığını belirten Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, caydırıcılık gücü olan ancak genellikle uygulanmayan TCK’nın 54. Maddesi’ne dikkat çekti.

“Bu hükmün uygulanması halinde, şehir içinde yarış yapan, yolu kapayan, drift atan sürücünün; bu hareketi yapmadan önce bin defa düşünmesi gerekecek” diyen Demirbaş, “İşin ucunda suçta kullanılan aracın mahkeme kararıyla müsadere edilmesi, yani mülkiyetinin devlete geçmesi ihtimali var” uyarısını yaptı.

Kamu vicdanı önemli

TCK’nın 54/1. maddesi kapsamında trafik magandalarının suçta kullandıkları aracın müsadere edilmesi için gerekli koşulların bulunduğunu ifade eden Demirbaş, şöyle devam etti:

“Örneğin, geçtiğimiz günlerde TEM’de geri geri giden araç ve direksiyon başında çiğ köfte yiyen sürücü gibi. Direksiyonda çiğ köfte yiyip bunu sosyal medyada yayınlayan kişi, sonradan yakalanarak Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek’ hükmünün ihlalinden 132 lira idari para cezası aldı. Ancak bu ceza, kamu vicdanını tatmin etmediği gibi olayın adli yönü, yani TCK boyutu ihmal edilmiştir.”