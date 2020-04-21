Mahallelerde bahar temizliği yapılıyor

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve kosa temizliği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Cumhuriyet, Uğur Mumcu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü mahallelerinde ot biçme ve kosa temizliği yapıldı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre temizliğinin en az virüsle mücadele kadar önemli olduğunu vurguladı. Mahallelerde gönüllülerle başlatılan temizlik çalışmalarının da sürdürüldüğünü anımsatan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak biz, halkımızın bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmesi adına tedbirler almaya devam ediyoruz” diye konuştu.