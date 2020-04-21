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    HaberlerEge Haberleri Mahallelerde bahar temizliği yapılıyor
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    21.04.2020 - 07:00 |

    Mahallelerde bahar temizliği yapılıyor

    Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve kosa temizliği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

    Mahallelerde bahar temizliği yapılıyor

    Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve kosa temizliği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Cumhuriyet, Uğur Mumcu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü mahallelerinde ot biçme ve kosa temizliği yapıldı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre temizliğinin en az virüsle mücadele kadar önemli olduğunu vurguladı. Mahallelerde gönüllülerle başlatılan temizlik çalışmalarının da sürdürüldüğünü anımsatan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak biz, halkımızın bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmesi adına tedbirler almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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    Corona virüsü yenen hemşire, taburcu olduKırıkkale'de, yakalandığı corona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu olan 32 yaşındaki Saliha hemşire, "Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.
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