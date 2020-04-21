21.04.2020 - 07:00 |
Mahallelerde bahar temizliği yapılıyor
Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve kosa temizliği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve kosa temizliği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Cumhuriyet, Uğur Mumcu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü mahallelerinde ot biçme ve kosa temizliği yapıldı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre temizliğinin en az virüsle mücadele kadar önemli olduğunu vurguladı. Mahallelerde gönüllülerle başlatılan temizlik çalışmalarının da sürdürüldüğünü anımsatan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak biz, halkımızın bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmesi adına tedbirler almaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.