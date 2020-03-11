Mahkemeden mutfağa geçti

İZMİR’de, bir süre avukatlık yapan Duru İpek Doğan (35), stresine dayanamadığı mesleğini bırakıp çocukluktan beri meraklı olduğu aşçılığa yöneldi. Özellikle kadın ve çocukların başına gelen olaylardan etkilendiği için kendine farklı bir yol çizdiğini belirten Doğan, aşçılık üzerine eğitim görüp Hatay semtinde restoranını açtı. Hedefinin kendi ürettiği sebzelerden yemek yapmak olduğunu ifade eden Doğan, “Eşim ve ailem çok destek oldu. Bu işi yapabileceğime inandılar” dedi. l AHMET TURHAN ALTAY DHA