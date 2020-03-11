11.03.2020 - 00:03 |
Mahkemeden mutfağa geçti
İZMİR’de, bir süre avukatlık yapan Duru İpek Doğan (35), stresine dayanamadığı mesleğini bırakıp çocukluktan beri meraklı olduğu aşçılığa yöneldi. Özellikle kadın ve çocukların başına gelen olaylardan etkilendiği için kendine farklı bir yol çizdiğini belirten Doğan, aşçılık üzerine eğitim görüp Hatay semtinde restoranını açtı. Hedefinin kendi ürettiği sebzelerden yemek yapmak olduğunu ifade eden Doğan, “Eşim ve ailem çok destek oldu. Bu işi yapabileceğime inandılar” dedi. l AHMET TURHAN ALTAY DHA
Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.