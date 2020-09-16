Manda Çayı’nda kötü kokuya son

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Manda Çayı’ndaki rehabilitasyon projesini tamamladı. Körfeze dökülen çayın denizle birleştiği bölgede kapsamlı bir iyileştirme projesi uygulandı. İzmir’de konut ve iş merkezlerinin en yoğun olduğu ilçeler arasındaki Bayraklı’da hayata geçirilen proje kapsamında 60 personel, 26 kamyon ve 11 iş makinesi iki ay boyunca kesintisiz mesai yaptı.

Çamurlar çıktı

Körfeze toprak ve çamur taşıyan Manda Çayı’nda ilk kez bu kadar kapsamlı bir çalışma yürüten İZSU, koku sorununu da ortadan kaldırdı. Ekipler, 6-7 metre yüksekliğe ulaşmış çamuru çıkardı, zemine 200-400 kilogramlık taş bloklar döşedi, üzerini betonla kapladı. Dere yatağında biriken suların neden olduğu kirlilik sorununun çözümü için Manda Çayı’nın körfezle buluştuğu noktadan itibaren sirkülasyon pompaları kuruldu.

Tarihi kalede tarihi toplantı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, bugün Çandarlı Kalesi’nde yapılacak. Oturum, saat 20.00’de başlayacak. Dikili tarihinde bir ilk olacak. Ağustos ayında Bergama Asklepion’da gerçekleşen meclisin ardından Belediye Başkanı Adil Kırgöz, toplantının tarihi kalede yapılması için talepte bulunmuştu.