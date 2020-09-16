BİST1.1110.00EURO8.870.01USD7.490.03ALTIN470.840.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Manda Çayı’nda kötü kokuya son
    ABONE OL
    16.09.2020 - 07:00 |

    Manda Çayı’nda kötü kokuya son

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Manda Çayı’ndaki rehabilitasyon projesini tamamladı.

    Manda Çayı’nda kötü kokuya son

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Manda Çayı’ndaki rehabilitasyon projesini tamamladı. Körfeze dökülen çayın denizle birleştiği bölgede kapsamlı bir iyileştirme projesi uygulandı. İzmir’de konut ve iş merkezlerinin en yoğun olduğu ilçeler arasındaki Bayraklı’da hayata geçirilen proje kapsamında 60 personel, 26 kamyon ve 11 iş makinesi iki ay boyunca kesintisiz mesai yaptı.
    Çamurlar çıktı
    Körfeze toprak ve çamur taşıyan Manda Çayı’nda ilk kez bu kadar kapsamlı bir çalışma yürüten İZSU, koku sorununu da ortadan kaldırdı. Ekipler, 6-7 metre yüksekliğe ulaşmış çamuru çıkardı, zemine 200-400 kilogramlık taş bloklar döşedi, üzerini betonla kapladı. Dere yatağında biriken suların neden olduğu kirlilik sorununun çözümü için Manda Çayı’nın körfezle buluştuğu noktadan itibaren sirkülasyon pompaları kuruldu.

    Tarihi kalede tarihi toplantı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, bugün Çandarlı Kalesi’nde yapılacak. Oturum, saat 20.00’de başlayacak. Dikili tarihinde bir ilk olacak. Ağustos ayında Bergama Asklepion’da gerçekleşen meclisin ardından Belediye Başkanı Adil Kırgöz, toplantının tarihi kalede yapılması için talepte bulunmuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Elit keçiler’ yolda

    ‘Elit keçiler’ yolda

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

    Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

    İstanbul’da salgın yeniden başladı

    İstanbul’da salgın yeniden başladı

    Sıradaki Haber