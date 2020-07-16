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    HaberlerEge Haberleri Manda yoğurdunu Pamucak’ta tadın
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    16.07.2020 - 00:02 |

    Manda yoğurdunu Pamucak’ta tadın

    50 yıl sonra manda yetiştiriciliğinin merkezi olan Efes Selçuk’ta, manda yoğurdu belediye işletmelerinden Pamucak Restoran’da yerini aldı.

    Manda yoğurdunu Pamucak’ta tadın

    Belevili üretici kadınlara hibe edilen mandaların sütleriyle Efes Selçuk Belediyesi aşevi personeli tarafından yapılan yoğurt Pamucak Restoran’da görücüye çıktı. Diğer süt türlerine göre daha zengin bir kalsiyum kaynağı olan manda sütünden üretilen yoğurt, sağlık ve lezzeti bir arada tercih edenleri Pamucak Restoran’a bekliyor.

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