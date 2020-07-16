Manda yoğurdunu Pamucak’ta tadın

Belevili üretici kadınlara hibe edilen mandaların sütleriyle Efes Selçuk Belediyesi aşevi personeli tarafından yapılan yoğurt Pamucak Restoran’da görücüye çıktı. Diğer süt türlerine göre daha zengin bir kalsiyum kaynağı olan manda sütünden üretilen yoğurt, sağlık ve lezzeti bir arada tercih edenleri Pamucak Restoran’a bekliyor.