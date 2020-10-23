Mandalinada rekor yılı

Bu yıl hem verim hem de rekoltenin yüksek olduğu mandalinada ihracatçılar koronavirüs etkisiyle rekor bekliyor. “Geçen yıl 347 milyon dolarlık mandalina ihracatıyla rekor kırmıştık” diyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak. bu yıl 400 milyon dolar hedeflediklerini belirtti.

Yüzde 25 artış bekleniyor

Türkiye’nin önemli mandalina üretim merkezlerinden İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde Satsuma cinsi mandalinanın hasadının sürdüğünü belirten Uçak, “Mandalina rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 25 artış bekleniyor. Kaliteden de oldukça memnunuz. Havaların serinlemesi ve yağmurla daha da iyi olacak. Hem iç piyasaya hem de dış piyasaya yetecek bol miktarda ürünümüz var. 10 gün sonra hem hasadın hem de ihracatın hız kazanacak. Türkiye’den ilk ihracatı Balkan ülkelerine yaptık. Rusya’dan da çok ciddi talep var her zamanki gibi. Ancak biz ilerleyen aylarda Avrupa’dan da ciddi talep olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.