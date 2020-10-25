Manisa BŞB yönetiminden judoculara moral ziyareti

Sporculara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü’nün selamlarını ileten Elmalı ve Altun, sporculara başarı diledi. Günün anısına hatıra fotoğrafı ile sonlanan ziyarette sporcular da başarı sözü verdi.