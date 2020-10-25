25.10.2020 - 00:00 |
Manisa BŞB yönetiminden judoculara moral ziyareti
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Haşim Elmalı ve Engin Altun, judo antrenörleri Fatih Akcan ve Erdal Bagaç eşliğinde çalışmalarına devam eden judocuları ziyaret etti.
Sporculara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü’nün selamlarını ileten Elmalı ve Altun, sporculara başarı diledi. Günün anısına hatıra fotoğrafı ile sonlanan ziyarette sporcular da başarı sözü verdi.