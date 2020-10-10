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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK 4’te 4 yapacak
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Manisa FK 4’te 4 yapacak

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü, bugün sahasında İnegölspor’la karşı karşıya gelecek.

    Manisa FK 4’te 4 yapacak

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü, bugün sahasında İnegölspor’la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri’nde saat 15.30’da başlayacak maçta Gökhan Alkayalar düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, İnegölspor maçını kazanıp yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.

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