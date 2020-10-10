10.10.2020 - 07:00 |
Manisa FK 4’te 4 yapacak
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü, bugün sahasında İnegölspor’la karşı karşıya gelecek.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü, bugün sahasında İnegölspor’la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri’nde saat 15.30’da başlayacak maçta Gökhan Alkayalar düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, İnegölspor maçını kazanıp yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.