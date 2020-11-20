Manisa FK zirvede tek

Geçen sezon aylarca liderlik koltuğunda oturmasına rağmen şampiyonluğu kaybederek Play Off finalinden de eli boş dönen Manisa Futbol Kulübü, bu sezon yine zirvede başladığı Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta henüz 11 haftada takipçileriyle arasındaki puan farkını 10’a çıkardı. Siyah beyazlılar, 2. Lig’deki 39 takım arasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek ekip konumunda. Manisa FK, 31 puanla 2. Lig’in en çok puan toplayan, 36 golle en çok gol atan, 26 averajla en iyi averaja sahip olan takımı olmayı da sürdürüyor.