04.02.2020 - 07:00 |
Manisa FK’da Arslan dönemi
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa FK, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa FK, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı. Rakibini 7-0 yenen siyah beyazlılar büyük moral buldu. Öte yandan İsmail Ertekin’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cihat Arslan getirildi. Son olarak geçtiğimiz sezon Akhisarspor’u çalıştıran ve bu sezon henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Arslan, Manisa FK ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.