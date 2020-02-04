Manisa FK’da Arslan dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa FK, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı. Rakibini 7-0 yenen siyah beyazlılar büyük moral buldu. Öte yandan İsmail Ertekin’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cihat Arslan getirildi. Son olarak geçtiğimiz sezon Akhisarspor’u çalıştıran ve bu sezon henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Arslan, Manisa FK ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.