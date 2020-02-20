20.02.2020 - 07:00 |
Manisa FK’da düşüş sürüyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa FK konuk olduğu 1922 Konyaspor karşılaşmasından 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa FK konuk olduğu 1922 Konyaspor karşılaşmasından 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. 18. ve 20. dakikalarda yediği gollerle geriye düşen Manisa ekibi, 29. dakikada Sertaç Çam ve 32. dakikada Zahit Fındık’ın golleriyle durumu eşitledi. Siyah beyazlılar 41. dakikada yediği golle 3-2 geriye düştü. Manisa FK ev sahibi ekibe 44. dakikada Ümit Kurt’un golüyle yanıt vererek durumu 3-3’e taşıdı. Gol düellosu biçiminde geçen karşılaşma bu sonuçlar sona erdi.
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