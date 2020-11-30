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    30.11.2020 - 00:01 |

    Manisa FK’dan farklı tarife

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta sezon başından beri rakiplerine fark atarak liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon’u da evinde 6-1 yenerek gole boğdu, zirvede farkı iyice açtı.

    Manisa FK’dan farklı tarife

    Mümin Özkasap Tesisleri’ndeki maçı 15 ve 54. dakikalarda Zahit, 29 ve 45. dakikada Sertaç, 44. dakikada Serdar ve 63. dakikada Recep Burak’ın golleriyle çok farklı kazanan siyah beyazlı ekip, 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puana ulaştı. Konuk ekibin tek golü 87. dakikada Burhan Eşer’in penaltısından geldi. Hekimoğlu Trabzon’a şimdiden 13 puan farka atan Manisa FK, en yakın takipçisi konumuna gelen Uşakspor’un da maç fazlasıyla 11 puan önünde yer alıyor.

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