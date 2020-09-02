Manisa ürünleri hediye etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Ergün, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’la bir araya geldi, mesir macunu ve Manisa’ya özgü ürünleri ikram etti. Ergün ayrıca, daha önce Manisa Vali Yardımcılığı görevinde de bulunan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı’ya ziyaret etti. Kaymakam Çakıcı’nın yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Çakıcı da, “Manisa’dan ayrılmak bana zor geldi. Hala aklım, kalbim Manisa’da” dedi.