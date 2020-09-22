Manisalı Bayram madalya avcısı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un maratoncusu Ahmet Bayram, İstanbul Maratonu’nda da şampiyon oldu. Bayram, 2 bin 500 atletin arasında genel klasmanı da 31. olarak bitirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor’u yer aldığı her yarışta temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirten Bayram, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.