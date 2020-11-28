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    HaberlerEge Haberleri Manisa’nın altyapısına 265 milyon
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    28.11.2020 - 07:00 |

    Manisa’nın altyapısına 265 milyon

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ’nin alt ve üstyapı müjdelerini paylaştı.

    Manisa’nın altyapısına 265 milyon

    Devam eden ve 2021’de başlayacak olan yatırımların bedelinin 265 milyon lira olduğunu belirten Ergün, “Ahmetli Gökkaya Mahallesi, Saruhanlı Mütevelli, Azimli, İshakçelebi, Sarıçam, Kemiklidere, Çullugörece ve Kayışlar mahalleleri, Gördes Güneşli, Evciler ve Ulgar mahalleleri, Gölmarmara Ozanca Mahallesi, Salihli Karayahşi ve Köseali mahalleleri, Turgutlu Akçapınar, Urganlı, Yeniköy, Avşar, Çepnidere mahalleleri, Şehzadeler Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Sancaklıiğdecik ve Yeniköy mahalleleri, Yunusemre Karakoca Mahallesi, Soma Cenkyeri Mahallesi ve Alaşehir Kemaliye Mahallesi’nde; toplamda 30 bin nüfusa hitap edecek bu projelerimiz kapsamında 269 kilometre kanalizasyon, 256 kilometre içme suyu ve 2 milyon metrekare kilit parke taş döşeyeceğiz” diye konuştu.
    Spil’den 50 yıllık su
    Manisa’nın 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekleyen Ergün, “Spil dağı üzerinde sondaj çakımı noktasında çalışmalarımız var. Orman İşletme Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam ediyor. Spil’den suyu Manisa’ya indirebilirsek 50 yıllık su ihtiyacını karşılarız” dedi.

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