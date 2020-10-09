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    HaberlerEge Haberleri Manisa’nın hünkarisi tescillendi
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    09.10.2020 - 07:00 |

    Manisa’nın hünkarisi tescillendi

    Manisa’da 17. yüzyıldan bu yana yetiştirilen hünkari cinsi güvercini, Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi kararıyla “Manisa hünkarisi” olarak tescil edildi.

    Manisa’nın hünkarisi tescillendi

    Manisa’da 17. yüzyıldan bu yana yetiştirilen hünkari cinsi güvercini, Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi kararıyla “Manisa hünkarisi” olarak tescil edildi. Manisa hünkarisi cinsi güvercinleri yetiştiren Bilal Erkan, kuşların kente has özelliklerinin olduğunu vurguladı. Erkan, “Manisa hünkarisi güvercinler için her yıl yarışmalar düzenleniyor. Ben de buradan dereceler aldım. 200 civarı güvercinim var. Amacımız bu ırkı geliştirmek ve büyütmek, çünkü bu atalarımızın yetiştirdiği, Osmanlı’dan gelen bir tür” dedi.

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