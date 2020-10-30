Maratonİzmir karelerde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Maratonİzmir 1. Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. 4 Ekim’de koşulan İzmir’in ilk uluslararası maratonu Maratonİzmir, spor dünyasında yarattığı heyecanın yanı sıra yarış sırasında kaydedilen fotoğraf kareleriyle de unutulmaz izler bıraktı. 18 yaş üstü kategorisinde Ege Apaydın’ın ‘Maraton’ isimli fotoğrafı birinciliği etti. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Ödülü Recep Burçak’ın ‘Koşan Sporcu4’ isimli fotoğrafına verildi. “Fotoğrafın İzmir ve Türkiye’de 180. Yılı Özel Ödülü” ise ‘Emek ve Azim’ isimli eseriyle Ömer Faruk Güler’in oldu.