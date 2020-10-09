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    09.10.2020 - 07:00 |

    Mariposa’nın başarısında kadın etkisi

    Bebekler için giyimden mobilyaya kadar pek çok ürünü tek çatı altında sunan Mariposa, İzmirli kadınların organik hammaddelerden ürettiği ürünleri dünyaya pazarlıyor.

    Mariposa’nın başarısında kadın etkisi

    Mariposa’nın İspanyolca kelebek anlamına geldiğini belirten markanın kurucusu ve tasarımcısı, üç çocuk annesi Ece Sarıoğlu, “Perakende sektöründen geliyorum. Hamileliğimde hem sağlıklı hem de zevkli ürünler bulamayınca Mariposa’yı kurdum. Şu anda İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Ankara’da dört mağaza, yurt içi ve yurt dışında 25 bebek mağazasında cornerlarımız bulunuyor. Ürünlerin satışı aynı zamanda www.mariposabebe.com websitesinden de gerçekleşiyor. Pandemi dönemini de yurtdışında büyümek için fırsat olarak gördük. Avrupa ve Amerika’da satış için distribütörlük görüşmelerine başladık” diye konuştu.
    Kooperatiflerle işbirliği
    Tüm çalışanlarının kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekleyen Sarıoğlu, “Üç kadın kooperatifi ile işbirliği yapıyoruz. Marka gücünü, trikoları ellerinde tek tek ören, tekstilleri göz nuruyla nakışlayan 200 İzmirli kadından alıyor” dedi.

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