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    HaberlerEge Haberleri ‘Markalaşma için sahtecilik bitmeli’
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    24.06.2020 - 07:00 |

    ‘Markalaşma için sahtecilik bitmeli’

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında Ayhan Sicimoğlu’nu ağırladı.

    ‘Markalaşma için sahtecilik bitmeli’

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında Ayhan Sicimoğlu’nu ağırladı. Türkiye’de üretilen zeytinyağı, peynir, şarap gibi ürünlerin dünya çapında markalaşma sürecinin anlatıldığı programda konuşan Sicimoğlu, “Dünya markalarının sahtelerini üretip satmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun önüne geçilmeli ki Türkiye’den çıkan bir ürüne, markaya uluslararası pazarda güven olsun” diye konuştu. EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran da, markalaşmanın Türkiye açısından çok önemli olduğunu ifade
    etti.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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