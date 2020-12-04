Markalaşmanın dört başlığı

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) Markalaşma Sohbetleri’nin son konuğu, CMS’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen oldu. Aile şirketlerindeki markalaşma sürecinin değerlendirildiği online etkinlikte konuşan Ösen, iyi bir marka olabilmek için 4 önemli madde; teknoloji yeterliliği, ürün kalitesi, müşteri güvenirliliği ve hizmet kalitesini kendilerine kılavuz olarak belirlediklerini dile getirdi. Hedeflerinin, dünya pazarında CMS markasının en az bir otomobil markası kadar bilinir olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Ösen, şöyle konuştu:

Dördüncü fabrika

“Müşteriyi daha iyi anlamak hususunda ciddi çalışmalar yaptık. Bunun dışında yine pazar analizleri yaptık. Tüm bunlar neticesinde artan talebi karşılamak üzere başladığımız dördüncü fabrika yatırımımızı da tamamlanmak üzereyiz. 3500 üzerinde çalışanı ile de istihdama katkı koyuyoruz.”

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan da, aile şirketlerinin birincil önceliklerinin ve yönetmeleri gereken en önemli riskin “sürdürülebilir başarı” olduğuna dikkat çekti.