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    HaberlerEge Haberleri Marmaris’e 14 milyon...
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Marmaris’e 14 milyon...

    Marmaris Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı 2. birleşimi Başkan Mehmet Oktay’ın önderliğinde gerçekleştirildi.

    Marmaris’e 14 milyon...

    Marmaris Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı 2. birleşimi Başkan Mehmet Oktay’ın önderliğinde gerçekleştirildi. Oturumda, 2021 yılı bütçesi 14 milyon 620 bin lira olarak belirlendi. Başkan Oktay, “Kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Az parayla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl pandemi dolayısıyla bütçe noktasında bazı sorunlar yaşasak da Marmaris’e standartlarımızı arttırarak daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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