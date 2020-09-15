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    HaberlerEge Haberleri Maruflu’nun acı günü
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    15.09.2020 - 07:00 |

    Maruflu’nun acı günü

    İzmir Baba” adıyla da tanınan, İzmir sevdalısı, duayen gazeteci Sancar Maruflu’nun 44 yıllık hayat arkadaşı Ayla Maruflu hayata veda etti.

    Maruflu’nun acı günü

    İzmir Baba” adıyla da tanınan, İzmir sevdalısı, duayen gazeteci Sancar Maruflu’nun 44 yıllık hayat arkadaşı Ayla Maruflu hayata veda etti. Ziraat Yüksek Mühendisi Cevat Ziya Maruflu ve Mutlu Maruflu’nun anneleri ve Defne’nin babaannesi olan Ayla Maruflu’nun hayata veda etmesi, aileyi yasa boğdu.
    Ayla Maruflu’nun Işıkkent Mezarlığı’na defnedileceği, pandemi nedeniyle cenaze töreni düzenlenmeyeceği öğrenildi.

     

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