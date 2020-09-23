‘Maske süs için kullanılmamalı’

Ünlülerin modacısı değil terzisi olduğunu söyleyen İzmirli terzi Bülent Alcan; nikâh ve düğünler için maske siparişlerine de yetişemiyor. Kendisinden özel maskeler de istendiğini belirten Alcan, “Maske yapımı, ayrı bir bilgi, kumaş ve titizlik gerektiriyor. Bu maskeleri hazırlamadan önce tıp alanında eğitim gören müşterilerim, ağabeylerim ve uzmanlarla görüştüm. Nefes almada kolaylık, solunuma zarar vermeyen kumaşlardan oluşan malzemeler konusunda uzmanlardan görüş aldım. Maskeler bir süs değil, sağlık içindir. Maske yapmaya, bazı araştırmalardan sonra başladım. Sadece gelin ve damatlar değil, özel olarak takım elbiselerine göre maske siparişi verenler var” dedi. Alcan, terzi olduğunu vurguladı, hazırladığı elbiselerle müşterilerine moral aşıladığını belirtti. l