05.07.2020 - 00:01 |
Maske takmak burundaki sorunları ortaya çıkardı
Burun tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvuranların sayısında artış olduğunu belirten Medical Park İzmir Hastanesi Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman, “Eğer maske kullanımı bu kadar yaygınlaşmasaydı, hastaların çoğu burun tıkanıklığına bağlı sorunlarının farkına varmayacaklardı.
Maske kullanırken sıkılan, nefes alamadığını belirten hastalarda burun kanadının zayıf olma ihtimali çok yüksektir. Burundan nefes alamadığı için ağızdan nefes alınması başka rahatsızlıklara ve yorgunluk gibi şikâyetlere sebep olabilir. Cerrahi tedavi ile burun tıkanıklığı sorunlarını gidererek hastaların yaşam kalitesini iyileştiriyoruz” dedi.