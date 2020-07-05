Maske takmak burundaki sorunları ortaya çıkardı

Maske kullanırken sıkılan, nefes alamadığını belirten hastalarda burun kanadının zayıf olma ihtimali çok yüksektir. Burundan nefes alamadığı için ağızdan nefes alınması başka rahatsızlıklara ve yorgunluk gibi şikâyetlere sebep olabilir. Cerrahi tedavi ile burun tıkanıklığı sorunlarını gidererek hastaların yaşam kalitesini iyileştiriyoruz” dedi.