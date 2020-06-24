Maskematik Dokuz Eylül’de

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kontrollü sosyal hayat düzenlemeleri kapsamında DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi ile kampüslere ‘Maskematik’ yerleştirdi. Üniversite mensupları, kimlik kartlarını okutup haftada bir kez beş adet maskeyi ücretsiz alabilecek.

Normalleşme sürecinin hizmetleri aksatmayacak şekilde yönetilmesinin yanında, bulaş riskini önlemek amacıyla alınan önlemleri titizlikle sürdürdüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Sosyal mesafeye uygun banklar ürettik, öğrenci yurtlarımızdaki yapısal düzenlemeleri gerçekleştirdik ve sosyal tesislerimizde kontrollü sosyal hayatın gereklerine uygun çalışmalar yaptık. Başlattığımız bu önemli çalışmayı da, kısa süre içerisinde vatandaşın da faydalanabileceği bir altyapıya kavuşturacağız” diye konuştu.