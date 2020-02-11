11.02.2020 - 07:00 |
MaviBahçe Tiyatro Kulübü kapılarını açtı
MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ünlü Sanatçı Haldun Dormen süpervizörlüğündeki Sahne Tozu Tiyatrosu’yla birlikte MaviBahçe Tiyatro Kulübü’nü kurdu.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.