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    HaberlerEge Haberleri MaviBahçe Tiyatro Kulübü kapılarını açtı
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    11.02.2020 - 07:00 |

    MaviBahçe Tiyatro Kulübü kapılarını açtı

    MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ünlü Sanatçı Haldun Dormen süpervizörlüğündeki Sahne Tozu Tiyatrosu’yla birlikte MaviBahçe Tiyatro Kulübü’nü kurdu.

    MaviBahçe Tiyatro Kulübü kapılarını açtı

    MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ünlü Sanatçı Haldun Dormen süpervizörlüğündeki Sahne Tozu Tiyatrosu’yla birlikte MaviBahçe Tiyatro Kulübü’nü kurdu. Kulüpte; temel oyunculuk, doğaçlama, diksiyon ve drama eğitimleri verilecek.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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