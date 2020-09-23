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    HaberlerEge Haberleri Meclis üyesine çirkin saldırı!
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    23.09.2020 - 07:00 |

    Meclis üyesine çirkin saldırı!

    CHP Efes Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, CHP’den ihraç edilen Sedat Yolcu ve yanındaki üç kişinin sopalı saldırısına uğrayarak yaralandı.

    Meclis üyesine çirkin saldırı!

    CHP Efes Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, CHP’den ihraç edilen Sedat Yolcu ve yanındaki üç kişinin sopalı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yolcu’nun adı daha önce de geçen yıl 29 Ekim kutlamaları sırasında Şirince’de, Başkan Filiz Cerioğlu Sengel ve meclis üyelerine karşı yapılan saldırıda gündeme gelmişti. Darp raporu alan Topalan, şahıslardan şikayetçi oldu.

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