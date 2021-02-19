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    HaberlerEge Haberleri ‘Medeni Kanun’u her zaman savunacağız’
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    19.02.2021 - 07:00 |

    ‘Medeni Kanun’u her zaman savunacağız’

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, 17 Şubat Türk Medeni Kanunu’nun kabulü sebebiyle düzenlediği toplantıda Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman ve Atatürk Araştırmacısı Ahmet Gürel’i ağırladı.

    ‘Medeni Kanun’u her zaman savunacağız’

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, 17 Şubat Türk Medeni Kanunu’nun kabulü sebebiyle düzenlediği toplantıda Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman ve Atatürk Araştırmacısı Ahmet Gürel’i ağırladı. Başkan Huriye Serter, “Kadını 95 yıl öncesine geri götürmeye çalışan anlayışa karşı çıkıyoruz. Medeni Kanun’u her zaman savunacağız” dedi.

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