Medicana kapılarını açtı

Medicana Sağlık Grubu’nun, sağlık alanında 30 yıla yaklaşan hastanecilik deneyimini aktardığı, 110 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Medicana International İzmir Hastanesi, düşman işgalinden kurtuluşun 98. yıldönümü olan 9 Eylül günü hizmet vermeye başladı. Genel cerrahiden, beyin ve sinir cerrahisine, ortopediden, göğüs hastalıklarına kadar pek çok branşta hastalarını kabul eden hastanenin, ilk bebeği de Bade oldu.

İzmirlilerin büyük ilgisiyle karşılaştıklarını belirten hastane Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, “Hasta alımına başladığımız ilk günde, onlarca ameliyat gerçekleştirdik ve poliklinik hizmeti sunduk. Tüm tıp disiplinleri, özellikli tedavileri ve üstün teknoloji ile birleştirdiğimiz cerrahi tedavi olanaklarını hasta odaklı hizmet anlayışıyla bir araya getirdik. Bu anlayışla sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet göstermeye başlayan hastanenin ilk bebeği ise sabahın ilk saatlerinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Bade olduı. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr Hüseyin Bozkurt ve eşi Dr. Nazan Bozkurt, anne Seher Nazlı Ulusoy ve baba Mukadder Ulusoy’u ziyaret edip heyecanlarını paylaştı.