Mehmet’i duyan var mı?

İZMİR’DE 7 yaşındaki işitme engelli Mehmet Ayaş’ın işitme cihazı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’ne göre 6.9 büyüklüğünde olan deprem sırasında yaşanan panikte düşüp kırıldı. Anne Yıldız Ayaş, Enkaz altındaki çocuklara ‘Sesimi duyan var mı?’ diye seslendiler. Bizim çocuklarımız duymuyor. Depremden bu yana hepimiz bir odada uyuyoruz, hatta bazen anne baba olarak sabahlıyoruz” dedi. Ayaş, 30 Ekim’deki depremin ardından, artçı olur endişesiyle çocuklarıyla aynı odada uyuduğunu dile getirdi.

Deprem anını anlatan Ayaş, “Çocuğum farklı bir odadaydı. Hepimiz koşuşturduk ve Mehmet’in olmadığını fark ettim. Tekrar içeri koştum ve Mehmet’i aldım, o sırada cihaz yere düştü ve kırıldı. Çocuğum o günden beri duyamıyor, çok tedirginim. Firmanın bize çıkardığı fiyat 8 bin lira. Depremde canımızı kurtardık ama maddi olarak mağdur olduk. Gece uyurken oğlumun biyonik kulak cihazını çıkarıyoruz. Bütün annelerin korkusu bu. Deprem, sel, herhangi bir felakette çocuklarımıza ne olur diye düşünüyoruz. Enkaz altındaki çocuklara ‘Sesimi duyan var mı?’ diye seslendiler. Bizim çocuklarımız duymuyor” dedi.

Çocuklarının korktuğunu belirten baba Sinan Ayaş da, “Bu cihazı Türkiye’ye satan tek bir firma var. Uzun süreler bekliyoruz. Bir parçası bozulduğunda Ankara’ya gönderiyoruz. Çocuklar o sırada duymuyor. Küçük çocuklarımız sokağa çıktığında araba sesini duymuyor. En ufak bir parçası dolar üzerinden satılıyor” diye konuştu. Ayaş, çocuğunun geçen yıl 1,5 ay cihazsız kaldığını öne sürdü, “Yetkililer bu konuya çözüm bulmalı” diye konuştu.